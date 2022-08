Fußball Real Madrid holt mit Alaba zweiten Sieg im zweiten Spiel

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Solide Leistung von Alaba im Abwehrzentrum Foto: APA/AFP

R eal Madrid ist auch in der zweiten Runde der Liga-Saison in Spanien seinem Favoritenstatus gerecht geworden. Der Titelverteidiger feierte am Samstagabend einen 4:1-Sieg gegen Celta Vigo. Der Österreicher David Alaba war bis zur 77. Minute in der Innenverteidigung im Einsatz und durfte sich einen Assist gutschreiben lassen. Real hält nun wie Betis Sevilla und Osasuna bei sechs Punkten, zumindest bis Sonntag sind die Madrilenen auch Tabellenführer.