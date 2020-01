Real nach 1:0 bei Valladolid neuer La-Liga-Leader .

Real Madrid hat in der spanischen Fußball-Meisterschaft die Tabellenführung übernommen. Die "Königlichen" feierten am Sonntagabend zum Abschluss der 21. La-Liga-Runde bei Real Valladolid einen knappen 1:0-Sieg und zogen drei Punkte am bisherigen Leader FC Barcelona vorbei. Der Titelverteidiger hatte am Samstag 0:2 bei Valencia verloren.