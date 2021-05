Respektvoller Dreikampf um ÖFB-Einserleiberl .

Die Einserfrage in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft wird wohl noch länger unbeantwortet bleiben. Teamchef Franco Foda kündigte zuletzt an, eventuell erst kurz vor dem ersten EM-Match am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien seine Entscheidung zu treffen. Die drei Anwärter Alexander Schlager, Pavao Pervan und Daniel Bachmann gehen gelassen mit dieser Situation um und hoben am Montag im ÖFB-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf den gegenseitigen Respekt hervor.