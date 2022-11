Fußball Rolf Landerl ist neuer Trainer der Admira

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Landerl wird Trainer bei Admira Foto: APA/EVA MANHART

F ußball-Zweitligist Admira hat am Tag nach der Freistellung von Roberto Pätzold schon einen Nachfolger verkündet. Die Südstädter verpflichteten den 47-jährigen Wiener Rolf Landerl, der einen Vertrag bis zum Sommer 2024 erhält. Landerl hatte sich im September einvernehmlich vom SV Horn getrennt. Er wird am Montag erstmals das Training leiten. Mit Landerl kommt auch Co-Trainer Rafael Pollack in die Südstadt.