Fußball Ronaldo bei Vorstellung in Saudi-Arabien: "Ich bin so stolz"

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ronaldo in Saudi-Arabien empfangen Foto: APA/dpa

M it einer großen Laser-Show ist Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo am Dienstag bei seinem neuen Verein Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt worden. "Ich bin so stolz, diese große Entscheidung getroffen zu haben. Ich habe bei den größten Clubs in Europa gespielt, nun nehme ich eine neue Herausforderung an", sagte der 37-Jährige auf einer Pressekonferenz.