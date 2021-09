Ronaldo, Messi: Transfersommer der Stars trotz Corona .

Trotz der Coronakrise gab es in diesem Fußball-Transfersommer so viele hochkarätige Wechsel wie vielleicht noch nie. Mit Cristiano Ronaldo (Manchester United), Lionel Messi (Paris Saint-Germain) und Antoine Griezmann (Atletico Madrid) schlossen sich drei der besten und populärsten Spieler des Planeten fast zeitgleich einem neuen Club an. Gerade wegen den wirtschaftlichen Effekten der Pandemie wurde insgesamt aber deutlich weniger Geld umgesetzt als in den Jahren vor 2020.