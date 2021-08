Ronaldo unterschrieb im Old Trafford einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. "Manchester United ist ein Club, der immer einen besonderen Platz in meinem Herzen hatte, und ich bin überwältigt von all den Nachrichten, die ich seit der Ankündigung am Freitag erhalten habe", sagte er Angreifer. Er stößt nach den WM-Qualifikationsspielen mit Portugal zum Team. Am 11. September gegen Newcastle könnte er wieder in Premier League zu sehen sein.

Auf Instagram veröffentlichte Ronaldo eine emotionale Botschaft, in der er sich auch an seinen früheren Trainer und Förderer Sir Alex Ferguson wandte. "Ich bin genau hier! Ich bin wieder da, wo ich hingehöre!", schrieb der fünffache Weltfußballer. "Sir Alex, das ist für dich..." Außerdem bekräftigte er auch seine "niemals endende Liebe" für Manchester United.

Bis zur Ankündigung seines Comebacks stand die Zuneigung der Fans allerdings ernsthaft auf dem Prüfstand. Weil es zunächst so aussah, als würde Ronaldo zum Lokalrivalen Manchester City wechseln, äußerten viele Anhänger ihren Unmut. Ein Anruf von Ferguson soll Ronaldo laut britischen Medien zur Rückkehr bewegt haben. Einige Berichte legten allerdings nahe, der Club habe schon länger daran gearbeitet, den Portugiesen zurückzuholen.

Der Stürmerstar war im Sommer 2003 als 18-Jähriger von Sporting Lissabon zu Manchester United gewechselt. Für den Club schoss er 118 Tore, 2008 holte er mit United die Champions League und wurde erstmals Weltfußballer. 2009 zahlte Real Madrid dann 94 Millionen Euro für seine Dienste. Mit den Königlichen gewann Ronaldo viermal die Champions League, ehe es ihn im Sommer 2018 zu Juventus zog. Mit den Norditalienern holte er zweimal die Meisterschaft sowie einmal den Pokal. Ronaldo erklärte jedoch zuletzt, nicht mehr in Turin bleiben zu wollen. Sein Vertrag bei Juventus wäre eigentlich noch ein Jahr gültig gewesen.

Nach Ronaldos Abgang holte Juventus einen bekannten Akteur zurück. Der 21-jährige Stürmer Moise Kean wird vom Premier-League-Club Everton zunächst bis Juni 2023 ausgeliehen und kehrt damit zu seinem Ausbildungsverein zurück. Zugleich sicherte sich Juve eine Kaufoption, bei der dann 28 Millionen Euro fällig werden. Kean spielte ab 2011 in der Jugendakademie des italienischen Rekordmeisters, mit 16 Jahren gab er sein Debüt in der Serie A. Zuletzt war er von Everton an Paris Saint-Germain verliehen.