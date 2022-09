Fußball Rückkehr von Nikola Dovedan zur Wiener Austria perfekt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Dovedan will für die Austria wichtige Tore schießen Foto: APA/AFP

D ie Wiener Austria hat in der Offensive noch einmal aufgerüstet. Der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga sicherte sich am Dienstag die Dienste von Nikola Dovedan. Der 28-jährige Offensivspieler war vergangene Saison Stammspieler beim 1. FC Nürnberg in der zweiten deutschen Liga und konnte ablösefrei wechseln, da sein Vertrag im Sommer ausgelaufen war. Für Dovedan ist es eine Rückkehr, hatte er doch bereits in der Jugend für die Favoritner gespielt.