Fußball Rückschlag für Dortmund - 0:2 in Wolfsburg

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Wimmer als Assistgeber bei Wolfsburg-Sieg gegen Dortmund Foto: APA/dpa

B orussia Dortmund hat im Rennen um die Spitzenplätze der deutschen Fußball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zuvor drei Liga-Siegen in Serie verlor der BVB am Dienstag 0:2 beim VfL Wolfsburg. Micky van de Ven (6.) und der eingewechselte Lukas Nmecha (91.) trafen für den seit nun acht Pflichtspielen ungeschlagenen VfL, bei dem Patrick Wimmer in der 58. Minute eingetauscht wurde. Der ÖFB-Teamspieler lieferte die mustergültige Vorarbeit zum 2:0.