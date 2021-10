Rummenigge fordert Financial Fairplay 3.0 .

Der frühere Bayern-Vorstand Karl-Heinz Rummenigge fordert mit Blick auf die finanzielle Schieflage eine "Kurskorrektur" im europäischen Vereinsfußball. "Wir benötigen ein Financial Fairplay 3.0, das stringent und konsequent umgesetzt wird und das auch einen konkreten Strafenkatalog beinhaltet", schrieb das Mitglied des Exekutivkomitees von Europas Fußballverband UEFA in einer Kolumne in der deutschen "Welt am Sonntag".