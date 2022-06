Fußball Sabitzer in "Kicker"-Umfrage enttäuschendster Feldspieler

AB APA / BVZ.at

Sabitzer hatte in München eine schwierige Saison Foto: APA/AFP

M ittelfeldspieler Marcel Sabitzer und Trainer Adi Hütter sind in einer Umfrage des Fußball-Fachmagazins "Kicker" Verlierer der Saison in der deutschen Bundesliga. In einer anonymen Umfrage, an der 167 Bundesliga-Profis teilnahmen, wurde Sabitzer in der Kategorie enttäuschendster Spieler von 22,2 Prozent gewählt und lag klar vor seinen Bayern-Teamkollegen Dayot Upamecano und Leroy Sane (je 6,0). Als Verlierer unter den Trainern kam Hütter auf 23,4 Prozent.