Fußball Salzburg erhielt Meisterteller und feierte mit 15.000 Fans

Die Meisterfeier findet wieder einmal in Wals-Siezenheim statt Foto: APA/KRUGFOTO

E ine Meisterparty in einer fast vollen Hütte - in den vergangenen Jahren war das Pandemie-bedingt in der Fußball-Bundesliga nicht möglich. Am Samstag feierte Serienchampion Red Bull Salzburg mit 15.800 Zuschauern das Double in der Red-Bull-Arena. Um 19.14 Uhr stemmte "Bullen"-Kapitän Andreas Ulmer einmal mehr den 11,5 Kilogramm schweren und im Durchmesser 65 Zentimeter großen Bundesliga-Meisterteller zur obligatorischen "Queen"-Hymne "We Are The Champions" in die Höhe.