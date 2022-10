Fußball Salzburg gegen Sturm im Cup-Viertelfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Salzburg empfängt Sturm im Viertelfinale Foto: APA/KRUGFOTO

D ie beiden momentan besten Fußball-Clubs des Landes treffen im Cup-Viertelfinale aufeinander. Salzburg bekommt es im Februar 2023 mit Sturm Graz zu tun. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Rahmen der ORF-Sendung "Sport am Sonntag". Die Grazer haben dem Serienmeister im Finale 2018 die bisher letzte Cup-Niederlage zugefügt. Der LASK trifft in einem weiteren Bundesliga-Duell auf Austria Klagenfurt, Rapid muss zum WAC.