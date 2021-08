Salzburg-Gegner Bröndby nach Corona-Cluster geschwächt .

Red Bull Salzburg trifft im entscheidenden Play-off um den Einzug in die Fußball-Champions-League wie im Vorjahr auf einen vom Coronavirus geschwächten Gegner. Dänemarks Meister Bröndby verzeichnete vor dem Hinspiel nächsten Dienstag (21.00 Uhr/live Sky) in Salzburg bisher sechs Fälle. Der Großteil der Akteure dürfte auch im Rückspiel am 25. August noch nicht zur Verfügung stehen - für Salzburg ein erheblicher Vorteil.