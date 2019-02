Bernede ist französischer U20-Nationalspieler und kam zu Beginn der laufenden Saison auch bereits zu zwei Ligaeinsätzen für PSG. Im zentralen Mittelfeld der Salzburger könnte er in die Fußstapfen von Amadou Haidara treten, der den Club kurz vor Weihnachten in Richtung RB Leipzig verlassen hatte.

"Für die Zukunft unseres Clubs ist dies ein sehr wichtiger Transfer", sagte Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund über die Bernede-Verpflichtung. Über die Höhe der Ablösesumme gab es vorerst keine Angaben. Laut französischen Medienberichten soll PSG für jeden Weiterverkauf aber eine 20-prozentige Beteiligung halten.

Bernede stammt aus Paris, durchlief dort die Kaderschmiede von PSG und wurde 2016 als zweitbester Jugendspieler des Serienmeisters ausgezeichnet. In den ersten beiden Ligaspielen dieser Saison gegen SM Caen (3:0) und EA Guingamp (3:1) stand der 1,77 m große Youngster an der Seite von Neymar und Co. in der Startformation der Pariser. Dazu kam er im August auch im Supercup gegen AS Monaco (4:0) zum Einsatz. Weil er sich geweigert haben soll, seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig zu verlängern, stellte ihn PSG danach aber aufs Abstellgleis.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Verpflichtung von Antoine Bernede ein weiteres vielversprechendes europäisches Talent, welches schon wertvolle Einsätze in der Ligue 1 hatte, nach Salzburg holen konnten", erklärte Freund. Bernede wird in den kommenden Tagen ins Training einsteigen. Die Salzburger starten am 14. Februar mit ihrem Europa-League-Gastspiel bei Club Brügge ins Frühjahr. Freund: "Wir werden Antoine die nötige Zeit für die Eingewöhnung und seine Akklimatisierung in Salzburg geben."