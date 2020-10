Im Zweitrunden-Spiel zweier Bundesligisten gewann der Champions-League-Starter am Samstag beim SKN St. Pölten 3:0. Eine Runde weiter ist auch Sturm Graz nach einem 2:1-Sieg beim Drittligisten VfB Hohenems, ebenso Rapid Wien nach einem 5:1 gegen Regionalligist Wr. Neustadt. Der LASK setzte sich gegen Drittligist SV Wörgl 3:0 durch und auch Hartberg zitterte sich ins Achtelfinale.

Eine Stunde lang mussten die Salzburger nach der Führung durch Albert Vallci (22.) durchaus um den Erfolg kämpfen. Enock Mwepu (77.) gelang aber das schlussendlich verdiente zweite Tor, Andre Ramalho (89.) rundete den Erfolg der Gäste ab.

Salzburg entschied damit auch den neunten Pflichtspiel-Auftritt dieser Saison für sich. Am Mittwochabend wartet auf die "Roten Bullen" der erste Auftritt in der Gruppenphase der Champions League. In Wals-Siezenheim geht es gegen den russischen Vizemeister Lok Moskau.

Salzburg hatte die Vorbereitung in der Länderspielpause in voller Stärke bestritten, nachdem die Internationalen wegen Corona-Erkrankungen im Kader nicht verreisen durften. Trainer Jesse Marsch gefiel die Vorstellung seiner Elf in St. Pölten aber zunächst nicht wirklich. Die überraschend stark in die Saison gestarteten Niederösterreicher erwiesen sich als der erwartet harte Gegner. Das Team von Robert Ibertsberger agierte mit einer Fünferkette in der Abwehr, versuchte Salzburgs Spielaufbau aber dennoch früh zu stören.

Nachdem Dominik Szoboszlai nach zehn Minuten Salzburgs erste Möglichkeit ausgelassen hatte, schlug Vallci nach einem Geschenk von SKN-Torhüter Armin Gremsl zu. Der Schlussmann, der den erkrankten Christoph Riegler vertrat, berechnete einen Freistoß völlig falsch, am langen Eck musste der Torschütze nur noch den Fuß hinhalten. Patson Daka hätte keine zehn Minuten später nachlegen können, nachdem er nach einem Okugawa-Pass plötzlich auf und davon war. Der senegalesische Torjäger traf aber nur die Stange.

St. Pölten hatte vor etwas über 1.100 Zuschauern durchaus Möglichkeiten auf einen Treffer. Bei einem Kopfball von Kofi Schulz klärte Jerome Onguene vor der Linie (14.), Daniel Luxbacher prüfte Cican Stankovic (30.). Unmittelbar nach der Pause stand Salzburg tief vor dem eigenen Strafraum, um einen Gegentreffer zu vermeiden. Vor allem die quirligen Daniel Schütz und Dor Hugi bereiteten dem Titelverteidiger Probleme.

Marsch reagierte nach einer Stunde mit einem Dreifachtausch auf die Vorstellung seiner Mannschaft. Salzburg agierte danach gefestigter, St. Pölten war vermehrt in der Defensive gefordert. Daka vergab zunächst weitere Chancen (53., 67.) auf eine Vorentscheidung. Diese sollte schließlich Mwepu nach Idealpass von Szoboszlai gelingen. Der eingewechselte Ramalho traf dann noch nach einem Eckball per Kopf.

Marcel Ritzmaier feierte am Samstag ein Traumdebüt im Rapid-Dress. Der 27-jährige Mittelfeldspieler stellte sich beim 5:1-Sieg der Hütteldorferbei Regionalligist Wiener Neustadt mit einem Doppelpack ein. Der Ex-England-Legionär traf sehenswert via Freistoß (32.) und hämmerte den Ball auch in der 70. Minute ins Kreuzeck. Damit tankte er bei der Generalprobe für das Fußball-Europa-League-Spiel gegen Arsenal am Donnerstag viel Selbstvertrauen.

Der am 5. Oktober leihweise aus Barnsley gekommene Ritzmaier stand bei seinem ersten Rapid-Einsatz gleich in der Startformation. Das erste Highlight setzte mit dem zuletzt wenig gefragten Christoph Knasmüllner, der in der 18. Minute die Führung besorgte, aber ein anderer. Vier Minuten später landete auf der anderen Seite ein Direkt-Freistoß von Elias Weidinger im Netz, Matej Sabados könnte den Ball mit dem Kopf eventuell noch leicht verlängert haben.

Die fast in Bestbesetzung angetretenen Wiener ließen sich vom Ausgleich nicht verunsichern und Ritzmaier brachte sein Team mit einem über die Mauer genau ins Eck gezirkelten Freistoß zurück auf die Siegerstraße. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Ercan Kara (45.+1) nach einem Schick-Eckball aus schwieriger Position per Kopf den dritten Treffer nach. Beim vierten Rapid-Tor zog Ritzmaier nach Drehung aus fast 20 Metern ab und traf wuchtig ins Eck. Den Schlusspunkt setzte Kelvin Arase (77.) nach Ibrahimoglu-Zuspiel.

Auch Sturm Graz schaffte mit Mühe den Einzug ins Fußball-ÖFB-Cup-Achtelfinale. Die Steirer mussten am Samstag beim Vorarlberger Drittligisten VfB Hohenems hart kämpfen, um den 2:1-Erfolg in trockene Tücher zu bringen. Nach dem Kopfball-Anschlusstor von Maurice Wunderli (85.) kamen die von Ex-Altach-Trainer Werner Grabherr gecoachten Gastgeber in der Schlussphase noch an den Ausgleich heran. Für Sturm hatten zuvor Jakob Jantscher (40./Elfmeter) und Bekim Balaj (46.) getroffen.

Den Elfmeter kurz vor der Pause holte Kevin Friesenbichler heraus, Balaj war nach einer Kuen-Maßflanke per Kopf erfolgreich. Für den 29-jährigen albanischen Stürmer war es bereits der vierte Treffer in der laufenden Cup-Saison, während er in der Liga noch nicht getroffen hat. Anstelle von Balaj kam ab der 71. Minute der von Mainz ausgeliehene Innenverteidiger David Nemeth zu seinem Debüt im Dress der Grazer. Die Steirer spielten zu Ehren des verstorbenen Ex-Club-Präsidenten Gerald Stockenhuber mit Trauerflor.

Auch der LASK ist sicher ins Achtelfinale des ÖFB-Fußball-Cups eingezogen. Die Linzer gewannen gegen Drittligist SV Wörgl am Samstag mit 3:0 und lieferten damit eine siegreiche Generalprobe vor dem ersten Auftritt in der Europa-League-Gruppenphase bei Tottenham am kommenden Donnerstag ab. Neuzugang Johannes Eggestein gelang bei seinem Pflichtspiel-Debüt im Trikot der Athletiker das erste Tor des Abends.

Der von Werder Bremen geliehene Stürmer drückte in der 29. Minute einen Querpass von Thomas Goiginger über die Linie. Eggesteins Sturmpartner gab nach monatelanger Verletzungspause nach einem Kreuzbandriss sein Comeback. Goiginger ging nach 55 Minuten vom Feld, danach brachte LASK-Trainer Dominik Thalhammer auch Marvin Potzmann, der ebenfalls nach einem Kreuzbandriss lange Zeit pausiert hatte. Der Flügelspieler kam nach einer Stunde für Eggestein.

Der Erfolg der Linzer war verdient. Nachdem Marko Raguz schon nach wenigen Minuten die Stange getroffen hatte, lag die Führung der Hausherren in der Luft. Da weitere Treffer verpasst wurden, wurde es in der zweiten Halbzeit beinahe noch spannend. Wörgls Salko Mujanovic scheiterte den Ausgleich vor Augen an LASK-Torhüter Alexander Schlager (64.). Einen Schreckmoment erlebten Spieler und Zuschauer in der Schlussphase, als Dino Bevab von der Gast-Mannschaft nach einem Zusammenstoß regungslos liegen blieb. Nach einer Behandlung wurde der Wörgler offenbar wieder bei Bewusstsein vom Feld getragen. Andreas Gruber (91.) und Peter Michorl (93.) gelangen die übrigen Tore erst in der Nachspielzeit.

Der TSV Hartberg musste indes Überstunden machen. Der Fußball-Bundesligist rang den Kärntner Viertligisten FC ASKÖ Gmünd auswärts erst nach Verlängerung mit 4:3 nieder. Für die Entscheidung in einer packenden Partie auf Augenhöhe sorgte Julius Ertlthaler in der 114. Minute. Nach der regulären Spielzeit war es 3:3 gestanden, da Gmünd-Kapitän Udo Gasser in der 94. Minute einen Foulelfmeter verwandelt und seinen Doppelpack perfekt gemacht hatte.

Die Hartberger verzeichneten einen klassischen Fehlstart. Nach einem weiten Ball konnte Andreas Allmayer aufs Tor ziehen und an Goalie Rene Swete vorbei einschießen (17.). Trotz des postwendenden Ausgleichs von Thomas Rotter (21.) blieb der Bundesligist vieles schuldig und geriet nach Gassers erstem Elfer-Treffer (37.) nach Foul an Allmayer noch vor Seitenwechsel wieder in Rückstand. In der zweiten Hälfte schlugen die Hartberger schnell zurück, Offensiv-Stütze Rajko Rep (50.) erzielte von hinter der Mittellinie ein Traumtor zum 2:2, überraschte den zu weit vor seinem Tor postierten Christoph Pirker.

Richtig ins laufen kam der Motor des TSV deshalb trotzdem nicht, gegen den Abwehrriegel der Hausherren gab es trotz klarer Feldüberlegenheit nur wenig Durchkommen, zudem fehlte auch die nötige Effizienz. Nicht so in Minute 84, wo Rotter nach einem Eckball zum zweiten Mal traf. Da Gasser in einer der letzten Aktionen noch einen Strafstoß versenkte, ging es weiter. Hartberg traf da die Stange (108.) und ließ sich von einer Gelb-Roten Karte für Tobias Kainz (113.) nicht aus der Bahn werfen. Nur eine Minute später war der Siegtreffer gefallen.