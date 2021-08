Salzburg weiter mit Punktemaximum, erster Sieg des WAC .

Red Bull Salzburg hält auch nach fünf Runden der Fußball-Bundesliga beim Punktemaximum. Der Titelverteidiger besiegte am Samstag Aufsteiger Austria Klagenfurt mit 3:1 und führt die Tabelle weiter überlegen an. Der Wolfsberger AC feierte mit einem 3:0 über die Admira den ersten Saisonsieg und gab den letzten Platz an die Wiener Austria ab. WSG Tirol und SCR Altach trennten sich torlos.