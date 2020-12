Schalke verspielt Sieg in Nachspielzeit .

Der FC Schalke 04 hat seine schier endlose Sieglos-Serie in der deutschen Fußball-Bundesliga auch im 27. Spiel nicht stoppen können. Beim FC Augsburg verspielte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum in der Nachspielzeit den ersten Sieg seit 17. Jänner. Schalke mit dem Tiroler Alessandro Schöpf musste sich am Sonntag mit einem 2:2 begnügen und ist mit nur vier Punkten weiter Schlusslicht.