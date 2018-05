Schock für Argentinien: Goalie Romero fällt für WM aus .

Fußball-Vizeweltmeister Argentinien muss bei der WM in Russland auf seinen erfahrenen Stammgoalie Sergio Romero verzichten. Der Torhüter des englischen Rekordmeisters Manchester United zog sich am Dienstag eine Verletzung am rechten Knie zu, die wahrscheinlich operativ behandelt werden muss. Teamchef Jorge Sampaoli nominierte den 32-jährigen Nahuel Guzman vom mexikanischen Klub Tigres UANL nach.