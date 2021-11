Schopp als Barnsley-Trainer entlassen

Nach nur acht Punkten (ein Sieg) in 15 Spielen befindet sich der letztjährige Aufstiegsaspirant Barnsley in akuter Abstiegsnot. Die 1:2-Niederlage gegen den Tabellen-17. Bristol City war nun eine zu viel. Schopp bedankte sich in einem Club-Statement für eine kurze, aber intensive Zeit. "Es ist schade, dass sich unsere harte Arbeit nicht in den Ergebnissen niedergeschlagen hat."