"Wir sind stolz und überglücklich, dass wir einen weiteren Vertrag mit unserem Erfolgstrainer vereinbaren konnten. Markus kennt mittlerweile den Verein in- und auswendig", verlautete TSV-Obmann Erich Korherr. Die Verlängerung des Engagements von Schopp habe "absolut oberste Priorität" gehabt. "Wir haben trotz vieler Medienmeldungen immer die Ruhe bewahrt und dies hat sich bezahlt gemacht."

Bezüglich die Laufzeit des Vertrages oder anderer Details machte der Verein keine Angaben. Schopp, früher u.a. im Nachwuchs seines Stammvereins Sturm Graz Trainer, ist seit 2018 in Hartberg. Im ersten Jahr wurde in der letzten Runde der Klassenerhalt geschafft, in der zweiten Bundesliga-Saison folgte der größte Erfolg der Vereinsgeschichte: Qualifikation für die Meistergruppe und Erreichen des Europacup-Play-offs. In weiterer Folge gelang auf diesem Weg die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb.

In der abgelaufenen Saison wurden die Top sechs knapp verpasst. Die Schopp-Truppe schaffte es aber als Qualifikationsgruppen-Sieger ins Europacup-Play-off, wo die Steirer an der Austria scheiterten.