Fußball Schweden müht sich gegen Belgien ins EM-Halbfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Später Jubel bei den Schwedinnen Foto: APA/AFP

M itfavorit Schweden hat bei der Frauen-Fußball-EM nur mit sehr viel Mühe den Sprung ins Halbfinale geschafft. Gegen Außenseiter Belgien gewannen die Schwedinnen am Freitag vor etwa 7.500 Zuschauern in Leigh dank eines Last-Minute-Tores von Linda Sembrant (92.) mit 1:0 (0:0) und dürfen sich im Semifinal-Kracher am Dienstag auf ein Duell gegen Gastgeber England freuen.