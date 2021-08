"Schwerwiegende Knieverletzung" bei Xaver Schlager .

Xaver Schlager hat sich nach den Angaben seines Clubs VfL Wolfsburg am Sonntag gegen RB Leipzig eine "schwerwiegende Verletzung am rechten Knie" zugezogen und wird am Dienstag operiert. Zur genauen Diagnose machte der deutsche Fußball-Bundesligist ebenso keine Angaben wie zur möglichen Ausfallsdauer. Marko Arnautovic hatte am Montag im Rahmen eines ÖFB-Pressetermins erzählt, dass Schlager einen Kreuzbandriss erlitten habe.