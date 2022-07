Fußball Siege für Niederlande und Schweden bei Frauen-EM

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bennison als Torschützin für Schweden gegen Schweiz Foto: APA/AFP

D ie Teams von Titelverteidiger Niederlande und Schweden haben am Mittwoch bei der Fußball-Frauen-EM Siege eingefahren. Die "Oranjes" setzten sich in Leigh gegen Portugal mit 3:2 durch, die Schwedinnen behielten in Sheffield gegen die Schweiz mit 2:1 die Oberhand. Beide Gewinner-Truppen halten nach zwei Runden in Gruppe C bei je vier Punkten, die Verlierer haben jeweils einen Zähler auf dem Konto.