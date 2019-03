Nach dem 3:0-Erfolg des LASK beim WAC feierten die "Bullen" gegen die Austria einen 5:1-Heimsieg und wahrten den Vier-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger aus Linz. Nächsten Sonntag treffen die beiden Topteams in Pasching aufeinander. Neuer Dritter ist St. Pölten nach einem 1:0-Sieg bei Sturm Graz.

Mann des Tages war Goalgetter Munas Dabbur. Israels Teamspieler baute mit einem Viererpack (34., 75., 86., 91.) seine Führung in der Torschützenliste mit insgesamt 16 Treffern klar aus. Zuvor hatte Joao Victor, der beim WAC einmal traf, mit Dabbur für kurze Zeit gleichgezogen.

St. Pölten setzte sich nach drei Niederlagen en suite und fünf sieglosen Runden bei Sturm Graz dank eines Treffers von Husein Balic in der 86. Minute mit 1:0 durch und liegt mit 18 Zählern acht Punkte hinter dem LASK. Sturm, die Austria und der WAC rangieren mit je 15 Punkten auf den Plätzen vier, fünf und sechs.

Joao Klauss mit seinem ersten Bundesligatreffer (17.), Maximilian Ullmann (30.) und Joao Victor (44.) entschieden die Partie im Lavanttal für den LASK schon zur Pause, es war der sechste Sieg des LASK in Serie. Seit 13 Partien ist man bereits ungeschlagen, das gelang den Oberösterreichern bisher nur in der Saison 1979/80. Der WAC wartet hingegen bereits seit neun Partien bzw. 11. November auf einen Dreipunkter und rutschte hinter die Austria auf Platz sechs zurück.

SKN St. Pölten gewann am Sonntag bei Sturm Graz dank eines Treffers von Husein Balic in der 86. Minute mit 1:0 (0:0). In einen wenig ansehnlichen Match bei Prachtwetter waren die Steirer weitgehend spielbestimmend, in der Offensive aber mehr oder weniger harmlos.