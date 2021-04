Siege für Salzburg und Rapid in der Bundesliga .

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat am Sonntag in der Bundesliga wieder zurück in die Siegerspur gefunden. Die Mozartstädter setzten sich nach der jüngsten Niederlage gegen die WSG Tirol auswärts beim WAC mit 2:1 durch. Siegreich war auch Salzburg-Verfolger Rapid Wien, die Hütteldorfer feierten gegen Tirol einen klaren 4:0-Heimerfolg. Am späten Nachmittag (17.00 Uhr) treffen zum Abschluss der Runde in der Meistergruppe noch Sturm Graz und der LASK aufeinander.