Nach Informationen der Sportzeitung "Mundo Deportivo" soll der Club beim spanischen Verband (RFEF) schon die dafür nötigen Unterlagen eingereicht haben. Der 42-jährige Argentinier hatte den Posten Ende Oktober kommissarisch übernommen, nachdem Ex-Nationaltrainer Julen Lopetegui nach einer Pleitenserie und einer 1:5-Clasico-Watschen beim FC Barcelona entlassen worden war.

Lopetegui hatte erst im August die Nachfolge von Starcoach Zinedine Zidane angetreten. Jedoch war die Mannschaft unter seiner Führung in eine schwere Krise geschlittert und in der Meisterschaft weit hinter dem führenden FC Barcelona ins Mittelfeld abgedriftet.

Clubpräsident Florentino Perez hatte sich zunächst den zur Zeit arbeitslosen Italiener Antonio Conte oder den ehemaligen Real-Coach und aktuellen Manchester-United-Trainer Jose Mourinho als Chefcoach gewünscht - jedoch hatten beide abgewunken. Solari, der bisher die B-Mannschaft trainiert hatte, fuhr derweil in der Copa del Rey, in der spanischen Liga und in der Champions League 15:2 Tore in vier Partien ein. Laut Regularien darf ein Interimstrainer nur zwei Wochen lang beschäftigt werden, dann muss eine Entscheidung fallen.

In der Primera Division ist das Team von Toni Kroos wieder bis auf vier Punkte an Tabellenführer FC Barcelona herangerückt. Erst am Sonntagabend hatte der Champions-League-Sieger einen 4:2 (1:0)-Sieg bei Celta Vigo erzielt. Jedoch bezahlten die Königlichen den Erfolg teuer: Sowohl Mittelfeldstar Casemiro als auch Innenverteidiger Nacho fallen verletzungsbedingt vorerst aus. Der Brasilianer habe sich den rechten Knöchel verstaucht, der Spanier habe sich am Innenband des rechten Knies verletzt, teilte der Club mit.