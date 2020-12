Son und Kane entscheiden Nordlondon-Derby für Tottenham .

Tottenham hat drei Tage nach dem LASK-Gastspiel im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League mit einer weiteren effizienten Vorstellung vorgelegt. Beim 2:0-Sieg im Nordlondon-Derby gegen Arsenal fungierten die Starstürmer Son Heung-min (13.) und Harry Kane (45.+1) jeweils als Torschützen und Vorbereiter. Mit 24 Punkten liegen die von Jose Mourinho betreuten "Spurs" in der Tabelle voran, Liverpool könnte am Abend noch gegen Wolverhampton an Punkten gleichziehen.