Southampton nach 3:0 über Sheffield vorerst Dritter .

Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl hat sich am Sonntag zumindest vorerst an die dritte Stelle der englischen Fußball-Premier-League geschoben. Die "Saints" feierten gegen Schlusslicht Sheffield United einen 3:0-Heimsieg, die Tore erzielten Che Adams (34.), Stuart Armstrong (62.) und Natha Redmond (83.). Leicester könnte mit einem Sieg im Abendmatch gegen Brighton wieder an Southampton vorbeiziehen.