Späte Tore retteten Liverpool und Manchester City Siege .

Der FC Liverpool hat die erste Saisonniederlage in der Fußball-Premier-League gegen Aston Villa in den letzten Minuten noch abgewendet. Der Tabellenführer gewann am Samstag in der 11. Runde nach Rückstand und Toren in der 87. und 94. Minute auswärts noch 2:1. Auch Titelverteidiger Manchester City siegte gegen Southampton nach 0:1 noch 2:1. Damit führt Liverpool weiterhin sechs Punkte vor City.