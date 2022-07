Fußball Spanien besiegt Finnland bei Frauen-EM mit 4:1

A uch ohne Weltfußballerin Alexia Putellas ist Titelkandidat Spanien erfolgreich in die Fußball-Europameisterschaft in England gestartet. In Milton Keynes besiegten die Favoritinnen die Auswahl Finnlands mit 4:1 (2:1) und wurden dabei auch nicht durch den frühen finnischen Führungstreffer aus der Bahn geworfen. Ab 21.00 Uhr trafen in Gruppe B noch Deutschland und Dänemark aufeinander.