St. Pauli verliert Hamburg-Derby trotz Burgstaller-Tor

Der FC St. Pauli hat im Kampf um den Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag erlitten. Im Hamburger Derby beim HSV setzte es für den Tabellenführer am Freitagabend zum Auftakt der 20. Runde eine bittere 1:2-Niederlage, die die Sieglosserie in der 2. Liga auf mittlerweile vier Partien erhöhte. Der HSV verbesserte sich mit dem Heimsieg vorerst auf Rang drei und rückte bis auf drei Punkte an den Leader, für den nur Guido Burgstaller traf, heran.