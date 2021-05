St. Pölten verpasst Sieg, Ried sichert Klassenerhalt .

Der SKN St. Pölten hat im Kampf gegen den Abstieg in der Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Niederösterreicher führten am Dienstag gegen Altach zwischenzeitlich bereits mit 2:0 und 3:1, kamen am Ende aber nicht über ein 3:3-Remis hinaus. Mit einem Unentschieden (0:0) trennten sich auch Ried und die Admira, den Innviertlern ist der Klassenerhalt damit aber gewiss. Im Spitzenspiel am Abend (20.30 Uhr) gastierte Hartberg noch bei der Austria Wien.