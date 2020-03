Stars der deutschen Liga verzichten auf Geld .

Auch die Stars der deutschen Fußball-Bundesliga verzichten in Folge der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts. Bei Bayern München sind die Spieler und Verantwortlichen nach dpa-Informationen damit einverstanden, dass ihre Bezüge um 20 Prozent reduziert werden. In schwierigen Zeiten will auch der Meister damit ein Zeichen der Solidarität setzen und drohende Nachteile für Club-Mitarbeiter vermeiden.