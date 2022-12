Fußball Steffen Hofmann ab sofort Geschäftsführer bei Rapid

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Hofmann ist ab sofort Geschäftsführer bei Rapid Foto: APA/ALEX HALADA

S teffen Hofmann wird mit sofortiger Wirkung die Funktion als Geschäftsführer SK Rapid beim Fußball-Bundesligisten übernehmen. Das gaben die Hütteldorfer am Samstag via Aussendung bekannt. Der 42-jährige Ehrenkapitän werde künftig der Sprecher der Geschäftsführung sein und die Gesamtverantwortung für die strategische und sportliche Ausrichtung übernehmen. Zeitnah stehen große Aufgaben an, gilt es doch etwa einen neuen Geschäftsführer Sport zu finden.