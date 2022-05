Fußball Stuttgart rechnet mit Kalajdžić-Abgang

Bei Fans und Clubs begehrt: ÖFB-Stürmer Kalajdzic Foto: APA/dpa

D er VfB Stuttgart rechnet mit einem Abgang von Fußball-Nationalteamstürmer Saša Kalajdžić. "Es wäre überragend, wenn wir ihn als Spieler und Typen behalten können. Sehr wahrscheinlich ist dies aber meiner Einschätzung nach nicht", sagte Sportdirektor Sven Mislintat der "Sport Bild". "Saša hat in der Saison im letzten Jahr, in der Rückrunde und bei der EM gezeigt, dass er zu den absoluten Top-Zentrum-Stürmern in Europa zählt."