Kalajdzic war damit für drei von bisher fünf Kopfball-Saisontoren des VfB verantwortlich. Der Ex-Admiraner war nach Sosa-Flanke erfolgreich und hätte beinahe einen Doppelpack geschnürt, ein weiterer Abschluss per Kopf in der 62. Minute ging aber daneben. Dazwischen hätte sich auf der anderen Seite fast Karim Onisiwo in die Schützenliste eingetragen, scheiterte per Kopf allerdings an der Latte (61.). Onisiwo wurde in der 75. Minute ausgetauscht, dessen Club-Kollege Kevin Stöger war ab der 62. Minute in der Partie. Philipp Mwene spielte bei den Verlierern genauso durch wie Kalajdzic bei den Siegern.

Stuttgart ist mit nun 25 Punkten weiter Zehnter, Mainz hat nur eines der jüngsten elf Spiele - zuletzt mit 3:2 gegen Leipzig - gewonnen und vor den restlichen Spielen der 19. Runde drei Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Schalke 04.