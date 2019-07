"Superclasico" an Brasiliens Ort der Schande .

Wieder ein Halbfinale mit Brasilien. Wieder in Belo Horizonte. Und wieder fehlt der verletzte Neymar. Wie am 8. Juli 2014, als die "Selecao" bei der Fußball-Heim-WM mit 1:7 gegen das deutsche Team unterging. In der Nacht auf Mittwoch treffen die Brasilianer im Halbfinale der Copa America am Ort der Schmach auf Argentinien - und damit auf Superstar Lionel Messi.