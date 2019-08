Über die Ablösesumme wurde wie üblich Stillschweigen vereinbart, kolportiert werden fünf Millionen Euro. Der Rapid-Vertrag des türkischen Nationalteamspielers wäre noch bis Ende Juni 2021 gelaufen.

Sassuolo war 2018/19 Ligaelfter, die neue Saison startet diese Woche. Bei Rapid gelang Müldür vergangene Saison der Durchbruch, in den bisherigen vier Bundesliga-Saisonspielen war er in der Abwehr gesetzt. Insgesamt war er in 47 Pflichtspielen für Rapid im Einsatz.