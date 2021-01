Tuchel holt ersten Sieg als Chelsea-Trainer .

Thomas Tuchel hat seinen ersten Sieg als Chelsea-Trainer eingefahren. Die Londoner gewannen am Sonntag in der englischen Fußball-Premier-League gegen Burnley verdient mit 2:0 (1:0). Cesar Azpilicueta (40.) und Marcos Alonso (84.) trafen für die überlegenen Gastgeber, die zahlreiche Chancen ausließen. Bei seiner Premiere am Mittwoch war der Deutsche Tuchel noch nicht über ein torloses Remis gegen Wolverhampton hinausgekommen.