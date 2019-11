Türkei und Frankreich fix bei EM 2020 dabei .

Die Türkei und Frankreich stehen als Teilnehmer an der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2020 fest. Den Türken reichte am Donnerstag ein 0:0 in Istanbul gegen Island, um vor dem abschließenden Gruppenspiel der Qualifikation nicht mehr aus den ersten beiden Rängen zu rutschen. Im Sog der Türken holte auch der Weltmeister das EM-Ticket.