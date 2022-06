Fußball U21-Team verpasst nach 2:3 gegen Finnland die EM

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Enttäuschung für U21-Teamchef Werner Gregoritsch Foto: APA (Archiv)

Ö sterreichs U21-Nationalelf hat die Teilnahme an der EM-Endrunde verpasst. Im Heimspiel gegen Finnland unterlag die Elf von Trainer Werner Gregoritsch am Freitagabend in Ried trotz zweifacher Führung mit 2:3 (1:0). Die Möglichkeit auf das Ticket für die EM 2023 in Rumänien und Georgien wäre nur bei einem Sieg und entsprechenden Resultaten der Konkurrenten aufrecht gewesen. Die Österreicher beendeten die Qualifikation damit mit fünf Siegen bei vier Niederlagen aus zehn Runden.