Fußball UEFA entschuldigt sich für Chaos beim CL-Finale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Chaos vor CL-Finale in Paris soll aufgearbeitet werden Foto: APA/dpa

D ie UEFA hat sich für Chaos rund um das Champions-League-Finale in Paris bei den betroffenen Fans "aufrichtig" entschuldigt. Sie hätten an einem Abend, "der ein Fest des europäischen Vereinsfußballs hätte werden sollen, beängstigende und erschütternde Ereignisse erleben oder mit ansehen" müssen. "Kein Fußballfan sollte in eine solche Situation gebracht werden, und es darf nicht wieder passieren", hieß es in einer UEFA-Erklärung vom Freitagabend.