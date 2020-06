Ulmer ist für Marsch "bester Spieler" in ÖFB-Geschichte .

Salzburg-Trainer Jesse Marsch stellt seinen Kapitän Andreas Ulmer über heimische Allzeitgrößen. "Andi ist der beste Spieler in der Geschichte von Österreichs Fußball", meinte der US-Amerikaner am Freitag vor dem Heimspiel gegen den WAC am Sonntag. Marsch argumentierte seine Aussage mit der Anzahl der Titelgewinne. "Kein Mann hat so viele Titel wie Andi", sagte Marsch.