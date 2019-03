Van Gaal verkündete Ende seiner Trainerlaufbahn .

Der erfolgreiche Fußballtrainer Louis van Gaal hört auf. Der 67-jährige Niederländer, der auch ÖFB-Teamkicker David Alaba beim FC Bayern coachte, verkündete in einer TV-Sendung in seiner Heimat am Sonntag das Ende einer drei Jahrzehnte währenden Karriere.