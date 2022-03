Fußball Viel auf dem Spiel: Foda und das ÖFB-Team in Wales gefordert

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Foda beim letzten ÖFB-Training vor dem Abflug nach Cardiff Foto: APA/HANS PUNZ

Für Österreichs Fußball-Nationalteam beginnt das Länderspiel-Jahr am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) mit einem Showdown. Im Play-off-Halbfinale in Wales steht nicht weniger als die Chance auf die WM-Teilnahme auf dem Spiel - und die Zukunft von Teamchef Franco Foda. Der Sieger der Begegnung soll im Juni daheim gegen Schottland oder die Ukraine um ein Ticket für die WM in Katar spielen. Foda blickt dem Entscheidungsspiel in Cardiff optimistisch entgegen.