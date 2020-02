Den Endstand besorgte Arthur in der 89. Minute. Zu den beiden letzten Treffern lieferte der erst kürzlich dank einer Sondergenehmigung verpflichtete Martin Braithwaite die Vorlage. In der Tabelle zog Barcelona vorerst um zwei Punkte an Real Madrid vorbei, die "Königlichen" konnten am Abend mit einem Sieg bei Levante wieder Platz eins übernehmen.