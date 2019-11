Vierte Niederlage für Hasenhüttl-Club Southampton .

Southampton hat am Samstag die nächste Pleite kassiert. Durch das Heim-1:2 gegen Everton liegt der Club von Trainer Ralph Hasenhüttl in der englischen Fußball-Premier-League weiterhin an vorletzter Stelle. Die "Saints" holten aus den vergangenen sieben Runden nur einen Punkt.