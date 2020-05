WAC-Spieler Sprangler erlitt Mittelfußknochenbruch .

Fußball-Bundesligist WAC muss einige Zeit auf Sven Sprangler verzichten. Der 25-jährige Mittelfeldspieler erlitt im Kleingruppentraining einen Mittelfußknochenbruch, wie die Kärntner am Samstag auf ihrer Facebook-Seite berichteten. Details wurden nicht genannt. Sprangler war in der wegen der Coronakrise unterbrochenen Saison in zwölf Pflichtspielen - fast immer als "Joker" - im Einsatz.