Im zweiten Match der Gruppe F trafen ab 18.00 Uhr das noch punktlose Deutschland und der bei drei Zähler haltende Titelverteidiger Portugal aufeinander. Die Portugiesen könnten mit einem Sieg fix das Achtelfinal-Ticket lösen.

Ein frühes Tor für Frankreich hätte gegen den äußerst defensiv eingestellten Gegner wohl einen völlig anderen Spielverlauf zur Folge gehabt. Gelegenheiten dafür waren bei großer Hitze vorhanden, wurden jedoch teilweise fahrlässig ausgelassen. In der 14. Minute hatte Goalie Peter Gulacsi bei einem Schuss von Karim Benzema Probleme, drei Minuten später setzte Kylian Mbappe einen Kopfball nach Maßflanke von Lucas Digne knapp am langen Eck vorbei.

Der wohl schönste französische Angriff in der ersten Hälfte blieb ebenfalls unbelohnt. Mbappe leitete einen Pass von Antoine Griezmann sehenswert auf Benzema weiter, der jedoch aus aussichtsreicher Position nicht das Tor traf (31.). Wenige Sekunden danach endete ein Mbappe-Solo mit einem Schuss deutlich am langen Eck vorbei. In der 37. Minute probierte es Paul Pogba aus spitzem Winkel, sein Schuss landete im Außennetz.

Völlig entgegen dem Spielverlauf stellten die Ungarn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte auf 1:0. Fiola enteilte Benjamin Pavard, Raphael Varane wagte im Strafraum keine forsche Attacke mehr und der ungarische Außenspieler schoss trocken ins kurze Eck ein.

In der zweiten Hälfte änderte sich nichts an der Charakteristik des Spiels - Ungarn verteidigte, Frankreich drückte und hatte zunächst bei einem Stangenschuss des eingewechselten Ousmane Dembele Pech (59.). Beim Ausgleich waren die Ungarn für einmal unsortiert, was vom Weltmeister sofort bestraft wurde. Nach einem weiten Abschlag von Keeper Hugo Lloris setzte sich Mbappe gegen die Abwehr der Hausherren durch und spielte den Ball zur Mitte. Der Abwehrversuch von Willi Orban wurde zur unfreiwilligen Vorlage für Griezmann, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, auf 1:1 zu stellen (66.).

Die Franzosen kämpften verbissen um das Siegestor, wurden aber bis zum Schlusspfiff nur noch einmal wirklich gefährlich. Nach einem Angriff über Griezmann und den eingetauschten Olivier Giroud tauchte Mbappe allein vor Gulacsi auf, fand jedoch im Leipzig-Schussmann seinen Meister (82.).